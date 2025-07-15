上海推出支持互聯網優質內容創作“滬九條”

中評社北京7月15日電／據人民網消息，互聯網優質內容是上海經濟社會高質量發展的重要軟實力。為支持互聯網優質內容創作，營造良好行業生態，上海市委宣傳部、市委網信辦推出《上海市關於支持互聯網優質內容創作的若干舉措》（以下簡稱《若干舉措》），明確九條扶持政策。



《若干舉措》支持黃浦區、楊浦區建設在全球範圍具有影響力、引領力的互聯網優質內容創作集聚區，對集聚區內成效顯著的公共服務平台，以及上海全市範圍內表現突出的孵化器、產業園區，市級層面按市促進文化創意產業發展專項資金管理要求，每年提供最高1000萬元獎勵。鼓勵各區打造產業鏈優勢環節，優化全市產業布局。同時，依托平台企業、行業協會，在集聚區內舉辦全球創作者大會、創新創業大賽等具有廣泛影響的品牌活動，打造行業高端交流交易平台。



《若干舉措》注重激勵優質內容創作。集聚區設立互聯網優質內容創作主體合法權益保護快速通道，保障優質內容創作合規健康持續發展。對講好上海故事、中國故事且有較大影響力的，單項內容市級層面最高給予10萬元獎勵，並優先推薦申報國家及市級榮譽。科技賦能創作方面，對開展人工智能等技術賦能互聯網優質內容創作相關應用場景建設的主體，給予最高可達總投資30%的資金支持。



為解決創作者及小微企業的資金問題，上海推進設立專項基金，打通銀行貸款綠色通道，並對銀行貸款給予不超過同期貸款市場報價利率50%的貼息支持。同時，為降低創作啟動成本，支持集聚區提供共享空間、直播間等共享設施，提供工商登記、財稅咨詢、政策申報、版權確權等一站式服務，並為優質內容創作人才優先提供人才公寓及落戶等便利。



上海還向創作者開放更多公共資源與創作場景，推動全市地標景區、文博場館、重大節展賽會等向創作者開放，提供創作便利；支持國有企業、主流媒體與創作者開展業務合作。同時，鼓勵優質內容出海，並優化外籍創作者簽證服務。



值得關注的是，上海不斷優化互聯網優質內容創作者職稱評價通道，鼓勵平台企業參與職業技能評價，完善職業發展通道，強化高校與集聚區的人才實習銜接機制，並將內容創作者納入各類人才計劃及獎項評選範圍。