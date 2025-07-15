貴州開展澄清正名工作　為擔當幹事者撑腰

中評社北京7月15日電／據中國紀檢監察報報導，近日，面對前來走訪的紀檢監察幹部，貴州省錦屏縣某縣直部門主要負責人陶某某說：“紀委監委公開為我澄清正名，還了我清白，現在心里不堵了，工作也有幹勁。”



此前，錦屏縣紀委監委收到舉報，反映陶某某在任鄉鎮主要負責人期間，利用職權貪污補償款等問題。該縣紀委監委通過查閱資料、走訪相關人員、調取財務賬目等方式展開深入調查。經核查，舉報內容均不屬實。為及時消除不實舉報對陶某某造成的不良影響，該縣紀委監委制發澄清正名函並召開澄清正名會，對相關失實檢舉控告進行了澄清正名。



“為受到誣告錯告的黨員幹部和監察對象澄清正名，是落實嚴管厚愛結合、激勵約束並重要求的重要舉措。”貴州省紀委監委相關負責同志表示，對失實檢舉控告及時予以澄清，就是要旗幟鮮明地為擔當者擔當、為負責者負責、為幹事者撐腰，激勵黨員幹部積極作為。



貴州省紀檢監察機關堅持將澄清正名工作作為保護幹部幹事創業激情的重要抓手。省紀委監委就做好澄清正名工作作出安排部署，制定出台《貴州省紀檢監察機關處置誣告陷害和開展澄清正名實施辦法》，對處置誣告陷害和開展澄清正名工作的對象、條件、程序、方式等進行細化，強化對各地開展澄清正名工作的督促指導。



該省紀檢監察機關堅持審慎穩妥、嚴格程序開展澄清正名。在開展澄清正名工作前，嚴格把握澄清正名的對象和適用情形，綜合研判澄清對象身份，日常工作表現和所在地區、單位和部門的政治生態，被檢舉控告人有關問題線索情況和處置結果、廉政檔案情況、一貫表現、群眾口碑等，將“檢舉控告失實”和“受到或可能受到不良影響”作為開展澄清正名工作的前提條件，對確有必要澄清的，在一定範圍內澄清。



在澄清方式上，該省紀檢監察機關根據檢舉控告內容、影響程度、影響範圍等，分別採取書面澄清、當面澄清、會議澄清、通報澄清以及其他方式等，切實消除因被誣告陷害帶來的負面影響，持續激發黨員幹部幹事創業的激情。不久前，有人反映六盤水市鐘山區某街道一社區黨支部書記史某某在工作中弄虛作假等問題。收到信訪件後，該區紀委監委對反映的問題開展核查，經多方走訪、調查取證，發現舉報不實。該區紀委監委經過分析研判，採取書面通報的方式對史某某受到不實舉報一事進行澄清正名。