美國得州洪災已造成至少131人死亡。（圖片來源：央視新聞） 中評社北京7月15日電／據央視新聞報導，當地時間7月14日，美國得克薩斯州州長阿博特表示，得州洪災自7月4日以來已造成至少131人死亡。



美國國家氣象局的洪水預警顯示，目前，得克薩斯州中部部分地區遭遇暴雨、洪水和快速的河水上漲，該地區可能再次面臨洪水災害。