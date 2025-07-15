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美國得州洪災已造成至少131人死亡
http://www.CRNTT.com   2025-07-15 13:04:12


美國得州洪災已造成至少131人死亡。（圖片來源：央視新聞）
　　中評社北京7月15日電／據央視新聞報導，當地時間7月14日，美國得克薩斯州州長阿博特表示，得州洪災自7月4日以來已造成至少131人死亡。

　　美國國家氣象局的洪水預警顯示，目前，得克薩斯州中部部分地區遭遇暴雨、洪水和快速的河水上漲，該地區可能再次面臨洪水災害。

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