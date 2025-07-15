AI培訓，為29.6萬名幹部賦能

中評社北京7月15日電／據人民日報報導，6月的一個夜晚，浙江省委黨校知行廳燈光明亮、座無虛席。台上，清華大學智能產業研究院院長張亞勤講解著“人工智能新浪潮”；聆聽課程的，既有台下的一眾學員，還有通過電腦或手機在線學習的全省各級幹部。



這堂課，是浙江“人工智能通識及應用網絡專題培訓”首期課程的最後一堂。這一輪“夜學”，吸引了29.6萬名幹部自主參與學習，使他們在掌握人工智能領域知識與思維的同時，也能夠將所學所思運用於工作實際。



一、師資雄厚 內容豐富



這場始於3月中旬、每周開講、共計10堂的培訓，由浙江省委主要領導提出相關要求，省委組織部研究制定方案、邀請師資、組織培訓，旨在幫助廣大幹部提升人工智能素養，把握幹事機遇，推動浙江在以科技創新塑造發展新優勢上走在前列。



參訓者覆蓋了省、市、縣、鄉、村五級幹部。其中，省、市、縣三級黨校春季學期主體班次學員及各市、縣（市、區）黨政班子成員，在當地集中聽課；其餘幹部，可自行登錄相關平台，在線聽課。培訓為自願參與，無強制性要求。



“不懂人工智能，就難以跟上時代發展的腳步。面對新技術、新業態、新知識，許多幹部存在本領恐慌。”省委組織部工作人員介紹，調研組仔細走訪摸排後發現，幹部們普遍渴求三個方面的知識：行業前沿趨勢、產業變革路徑、自身認知短板。



課程設計，據此展開。師資表上，都是業界、學界精銳力量：中國工程院院士、阿裡雲創始人王堅，前瞻行業發展趨勢；杭州景聯文科技CEO劉雲濤，闡釋數據重要作用；宇樹科技創始人王興興，述說機器人產業的今天與明天；阿裡巴巴達摩院院長張建鋒，解析AI科技創新如何驅動產業創新……綜觀課程內容，涉及通用知識、行業概況、產業應用等方方面面。