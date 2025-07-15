中美“乒乓外交”54周年紀念活動舉行

這是7月13日在美國內華達州拉斯維加斯拍攝的紀念中美“乒乓外交”54周年暨中美乒乓球友好交流活動現場。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月15日電／據新華社報道，紀念中美“乒乓外交”54周年暨中美乒乓球友好交流活動13日在美國內華達州拉斯維加斯舉行。正在此間參加世界乒乓球職業大聯盟（WTT）美國大滿貫賽的多名中國球員走入當地社區，與美國乒乓球隊運動員和當地乒乓球愛好者開展友誼交流，共話“乒乓外交”的歷史和現實意義。



中國駐舊金山總領事張建敏在活動現場發表講話說，“乒乓外交”不僅在當年為中美關系發展和世界和平作出歷史貢獻，它所體現的精神在今天依然有重要意義，激勵人們“加強人文交流，增進人民友好，共創美好明天”。



他強調說：“面對當前中美關系的諸多嚴峻挑戰，我們更需要弘揚‘乒乓外交’精神，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，在體育、文化、教育、經貿等各領域搭建更多交流平台，共同書寫新時代‘乒乓外交’的精彩篇章，為中美關系穩定健康可持續發展作出新貢獻。”



美國乒協首席執行官沈偉妮在致辭中說，“體育擁有一種強大的力量，能夠拉近人與人之間的距離。它跨越語言和文化，提醒我們即使是最小的球也能承載友誼和理解的重量。”



中國乒協主席王勵勤表示，本次中國乒乓球隊在參賽之餘，與美國本地乒乓球愛好者和青少年互動交流，共同體驗乒乓球的快樂，正是競技體育與民間交往相互促進的生動實踐，也是對“乒乓外交”精神的傳承。他還邀請美國青少年球員到中國交流訪問，與中國小球員切磋球技、增進情感，“繼續以銀球為紐帶，傳承友誼，續寫中美民間交往的新故事”。

