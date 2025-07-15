泰國成立專案組調查前總理爭議通話事件

中評社北京7月15日電／據央視新聞報導，當地時間7月14日，泰國國家反腐敗委員會召開會議，一致決定成立調查小組，就佩通坦涉嫌嚴重違反道德標準展開調查。此次調查源於一段錄音，內容涉及佩通坦與柬埔寨參議院主席洪森關於泰柬邊境爭議的談話。



7月1日，泰國憲法法院已受理針對佩通坦的彈劾請願，並暫停其總理職務。佩通坦當時表示接受法院決定，並向因此事感到不安的泰國民眾致歉。目前，副總理兼交通部長素裡亞·莊龍琅集已出任看守政府總理。