中評社北京7月15日電／網評：“響應公交”提升城市治理精細度



來源：經濟日報 作者：劉莉



公交隨叫隨停，還能線上預約，自動匹配最近的公交車，按照就近原則規劃路線送達。重慶運營“響應公交”改變了傳統公交“人等車”的固有模式，實現了“車接人”的便捷服務。目前，重慶已在6個片區開通“響應公交”線路，日均運載乘客7000餘人次，累計服務近150萬人次。



隨著城市規模不斷擴大，固定線路和固定站點的常規公交模式難以滿足人們多樣化的出行需求，高峰期人滿為患，其他時間又經常空載。在一些地形複雜、客流分散的區域，常規公交車的局限性更加突出。相較而言，“響應公交”的最大不同在於固定服務區域，但不固定運營線路，通過線上預約和動態規劃行駛路線的方式，在手機小程序上下單，就能享受到定制化的出行服務，既節省了時間，又提高了出行效率。



“響應公交”在山城重慶的成功實踐，是公共交通服務模式的一次創新，更是城市治理理念的一次轉變。“響應公交”既適應了當地的現實條件，也體現出城鎮管理者對人們出行需求的精準把握和積極回應。過去，公共交通服務往往注重擴大覆蓋範圍，服務質量和用戶體驗並非最重要的衡量標準。“響應公交”通過提供個性化的服務，滿足了不同群體的出行需求，無論是上班族、學生還是老年人都能從中受益，體現出不斷提高的城市交通治理精細度。



隨著科技不斷進步，城市交通向智能化、精細化轉型已經成為必然趨勢。“響應公交”依靠技術賦能交通服務，依托5G通信、物聯網和人工智能等技術，構建了一個智慧出行平台，實現了人、車、線的動態精準匹配。通過對出行需求的實時感知和動態調整，公交車響應更及時、更精準。未來，以“響應公交”為代表的公共交通系統還可以更智能，通過大數據和算法，精準感知和處置特殊情況，為城市交通的很多現實難題給出新解法。