中評社北京7月15日電／網評：書寫人民心聲，傳承初心使命



來源：光明日報 作者：張凡（石河子大學文學藝術學院教授）



近日，習近平總書記給田華、王心剛、張良、陶玉玲、肖桂雲、潘虹、宋曉英、陳道明等8位電影藝術家回信表示，“新征程上，希望你們繼續在崇德尚藝上作表率，帶動廣大電影工作者堅定文化自信，扎根生活沃土，努力創作更多謳歌時代精神、抒發人民心聲的精品佳作，為繁榮發展文藝事業、建設文化強國作出新貢獻”。這封回信高度肯定了老一輩藝術家的卓越貢獻，更為新時代文藝創作方向提供了鮮明指引；其中，“扎根生活沃土”是習近平總書記對包括電影工作者在內的全體文藝工作者提出的重要要求。在建設文化強國的新征程上，“扎根生活沃土”是文藝創作歷久彌新的內在規律，是新時代賦予文藝工作者的神聖使命，更是創作精品力作的不二法門。



眾所周知，社會生活既是文學藝術創作的生動源泉，更是文藝作品生命力的根本所系。回信中提及的“那些耳熟能詳的經典電影”，無論是田華在《白毛女》中塑造的喜兒形象，還是張良在《董存瑞》中演繹的爆破英雄，都是藝術家們深入農村、部隊生活，與人民同吃、同住、同勞動，在生活的切身感悟中創作的經典。這些家喻戶曉的銀屏形象已成為幾代人共同的記憶，能做到這點，正是因其植根於現實生活的土壤，汲取了最真實的情感、最鮮活的語言、最動人的故事。現實生活以其豐富性與複雜性，為藝術家提供了充沛的創作素材和情感動力。



“扎根生活沃土”的本質就是“扎根人民”。“文藝創作方法有一百條、一千條，但最根本的方法是扎根人民。衹有永遠同人民在一起，藝術之樹才能常青。”習近平總書記的這一重要論述，精準地揭示了新時代文藝創作的生命線。人民是創作的源頭活水，衹有扎根人民，創作才能獲得取之不盡、用之不竭的源泉。而真正的“經典”，不僅要反映人民的生活實踐，更要深刻表達人民的喜怒哀樂和理想追求。新時代的中國，正在中國式現代化的道路上闊步前行，這是人類歷史上宏大而篤定的實踐創新，蘊藏著取之不盡的創作素材。文藝工作者衹有真正沉下去，深入鄉村振興、科技創新、衛國戍邊、社區治理等一線生活，感知時代脈搏的強勁跳動，傾聽普通奮鬥者的心聲，才能捕捉到那些最能體現和彰顯時代精神的閃光點，才能塑造出無愧於時代、無愧於人民的人物群像。電影《我和我的家鄉》以5個地域故事展現山鄉巨變；電視劇《大江大河》通過改革親歷者的命運起伏折射時代洪流的發展趨勢；《功勛》以8位共和國勛章獲得者的華彩人生篇章書寫了中華民族的奮鬥史詩；《山海情》憑借閩寧鎮從“幹沙灘”到“金沙灘”的蝶變譜寫出脫貧攻堅的時代壯舉……我們不難發現，這些文藝作品的力量，皆源於文藝創作者對現實生活的深耕細作。