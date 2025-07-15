中評社北京7月15日電／網評：用好紅色資源 賡續紅色血脈



來源：光明日報 作者：孫瑞婷（北京聯合大學馬克思主義學院副教授）



近日，習近平總書記在山西考察時強調：“廣大青少年生逢其時，要賡續紅色血脈，樹立強國有我的遠大志向，做堂堂正正、光榮自豪的中國人，勇擔民族復興的時代大任。”諄諄教誨，言猶在耳。紅色血脈是中國共產黨政治本色的集中體現，是新時代中國共產黨人的精神力量源泉。回望過往歷程，眺望前方征途，我們必須始終賡續紅色血脈，繼往開來，開拓前進，把革命先烈流血犧牲打下的紅色江山守護好、建設好，努力創造不負革命先輩期望、無愧於歷史和人民的新業績。



用好紅色資源，打造“紅色基因庫”，能夠讓我們黨的紅色歷史鮮活起來，將紅色基因根植於中華民族文化血脈。紅色是黨和國家最鮮亮的底色，紅色資源是我們黨優良傳統和革命精神的載體和結晶。黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視用好紅色資源、賡續紅色血脈，精辟闡明了我們黨紅色血脈的深厚底蘊、豐富內涵、重要價值、傳承實踐等重大問題。我們黨百年的矢志奮鬥中，產生了一大批革命英雄，形成一系列偉大精神，在廣袤的中華大地上留下許許多多紅色遺跡、革命文物等，這些都是我們學習黨史的生動教材、寶貴財富。用好紅色資源，賡續紅色血脈，能夠讓我們從紅色基因中汲取強大的信仰力量，自覺做共產主義遠大理想和中國特色社會主義共同理想的堅定信仰者和忠實實踐者，鼓起邁進新征程、奮進新時代的精氣神。



加強革命文物保護利用，弘揚革命文化，傳承紅色基因，是全黨全社會的共同責任。據統計，我國有不可移動革命文物3.6萬多處，公布革命文物保護利用片區37個。近年來，《關於實施革命文物保護利用工程（2018—2022年）的意見》《革命文物保護利用“十四五”專項規劃》等文件的出台，為紅色資源保護提供了政策支持。今年發布的《國家文物局辦公室關於加強抗戰文物保護利用工作的通知》也強調，扎實推進抗戰文物保護利用，大力弘揚偉大抗戰精神。當前，各地持續加大對紅色資源的保護利用力度。一方面注重搶救性保護，尋訪親歷者和見證者，通過文字、音像製品、圖畫、電子文本等多種形式，保存好銘刻紅色歷史的生動教材，讓紅色資源得到有效保護與傳承。另一方面，積極應用先進信息化手段，充分發揮數據庫的基礎性作用，升級數字化采集與數據庫建設，建立國家層面的紅色基因數據庫，構築紅色資源數字化生態系統，為賡續紅色血脈築牢了根基。