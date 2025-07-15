“發布菜品視頻擬被高額處罰”事件調查進展

中評社北京7月15日電／據新華社報導，山東省臨沂市聯合調查組15日發布情況通報稱，針對蘭山區一飯店因發布菜品視頻擬被高額處罰一事，臨沂市高度重視，成立由市司法局、市場監督管理局等相關部門組成的聯合調查組，並邀請相關領域專家共同參與，對此事件進行提級調查。



根據此前媒體報導，該飯店經營者因拍攝菜品“蛤蟆湯”視頻，被蘭山區市場監督管理局認定為“違法廣告”，並下發了擬罰款45萬元的《行政處罰告知書》。這一事件在互聯網上引發“天價罰單”質疑。據當地此前通報，5月12日，蘭山區市場監督管理局綜合具體事實和危害程度，決定不再作出行政處罰並告知當事人。



經臨沂市聯合調查組調查，蘭山區市場監督管理局在執法辦案過程中，存在以下問題：一是處罰證據不足。僅憑當事人發布的視頻照片作出處罰告知，事實不清。二是執法程序不當。當事人提出聽證申請後未按規定組織聽證；在作出不予處罰決定後，未按規定期限送達書面《不予行政處罰決定書》。



通報稱，針對以上問題，由臨沂市市場監督管理局按程序對該行政執法行為予以撤銷，對蘭山區市場監督管理局時任黨組書記齊某進等五名相關工作人員作出停職處理。後續將對此事件繼續調查，根據調查結果依規依紀依法嚴肅處理。責成蘭山區市場監督管理局深刻汲取教訓，舉一反三，進一步規範行政執法行為，堅決避免類似事件再次發生。



