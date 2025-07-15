互聯網醫療科普亂象調查

中評社北京7月15日電／據新華社報導， 打開熱門網絡平台，不時有“婦科醫生”給男士T恤帶貨，“骨科醫生”推銷美容產品，“神經康復科”醫生侃侃而談食用益生菌的好處；還有人穿上白大褂、偽造專家資質，堂而皇之地向用戶推薦藥品。這些“假科普、真帶貨”的視頻，在老年群體中十分受歡迎。



當前，隨著公眾健康意識增強，醫療科普領域熱度不斷提升。新華每日電訊記者調查發現，一些網絡平台上本應傳遞專業知識、守護大眾健康的醫療科普，近來卻在流量裹挾下“變了味”：從“聳人聽聞”誤導受眾，再到利用“擦邊話題”博眼球，部分醫療從業者在平台上利用自身專業光環，以科普之名行“牟利之實”。種種行為不僅消解了行業公信力，更置患者健康於風險之中。



明面科普，暗地里全是“生意”



“有的‘網紅醫生’把醫療科普當作牟利工具，濫用專業權威為自己背書，假借科普名義違規導醫導診，線上問診，線下引流，直播帶貨……”7月4日，國家衛健委召開新聞發布會，新聞發言人胡強強指出當前互聯網健康科普存在的問題，再次將長期存在卻未得到根治的醫療科普亂象拉回公眾視野。



有數據顯示，在全國10.74億網絡視聽觀眾中，92.1%曾通過短視頻平台接觸健康科普內容，其中63%的觀眾已養成定期關注健康科普賬號的習慣。然而，熱潮背後也滋生了諸多亂象。



在某短視頻平台，一位認證為神經康復科醫生的主播正在講解中風康復注意事項，直播間隨即彈出維生素膠囊的購買鏈接，顯示“限時促銷3瓶99元”。記者進一步搜索發現，這款維生素膠囊甚至都不屬於保健品，只是一款普通糖果。



還有不少通過平台認證的醫生從事與本專業不符的所謂“健康科普”、推銷帶貨。記者注意到，有“婦科醫生”給男士T恤帶貨，“骨科醫生”推銷美容產品，“神經康復科”醫生侃侃而談食用益生菌的好處。

