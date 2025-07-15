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恭王府裡時尚秀
http://www.CRNTT.com
2025-07-15 17:22:26
7月14日，模特展示概念服飾。（圖片來源：新華社）
中評社北京7月15日電／據新華社報導，7月14日，由文化和旅遊部恭王府博物館主辦的“恭·時尚”品牌發布儀式在北京恭王府舉行。發布儀式上推出的37套概念服飾和35套新中式成衣及配飾，是設計師運用恭王府紫藤垂蔓的流動線條、海棠花窗的幾何紋樣、竹子院中的竹林光影以及“天下第一福”等經典元素，融合古法纏花、盤金刺綉等非遺技藝製作而成。
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