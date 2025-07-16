中評鏡頭：港澳記者登九女峰　贊猶如仙境

港澳媒體駐京記者採訪團一行21人15日上午參觀了九女峰（中評社 海涵攝） 中評社北京7月16日電（記者 海涵）港澳媒體駐京記者採訪團一行21人15日上午登上位於河北贊皇縣嶂石岩自然風景區的九女峰，觀賞獨特地貌景觀。



九女峰為嶂石岩景區的標誌山峰，有著優美故事傳說和壯美自然風光，老君頂、駱駝峰、一米崖、仙人峰是遊客爭相到訪打卡的網紅景點。站在九女峰頂向西望，以雄偉壯闊的三層叠嶂陡崖為主要特色的嶂石岩地貌立刻映入眼簾吸引港澳記者紛紛打卡留念，大讚美如仙境。



據瞭解，嶂石岩地貌與丹霞地貌、張家界地貌並稱為中國三大砂岩地貌，入圍“中國地理百年大發現”，它雄渾壯闊、丹立翠橫、三層叠起的赤壁紅霞，讓人真正能感受到大自然的鬼斧神工和“百里赤壁，萬丈紅綾”的確切含義。



為完善基礎設施建設，九女峰引入420米魔毯和460米滑道等特色項目，滿足遊客極致觀光體驗的同時豐富多元游覽體驗，亦解決了老弱遊客“望山興嘆”之苦。魔毯依山勢而建，可以代替傳統腳力登山，是景區內長距離上山的新型代步傳輸工具。魔毯既能代步又能欣賞沿途風景，輸送量大，還具有智能控制、節能等功能。滑道亦是沿山勢而建，可謂是大理石材質的超長滑梯。港澳記者們有幸體驗了魔毯和滑道。上山時，記者們倒坐在如傳送帶一般的魔毯上，十幾分鐘就可到達山頂附近；下山時，則可以穿上特製的褲子坐在大理石滑道上，三分鐘左右即可滑向山底。上下山的過程中，記者一行不僅有了更特別、有趣的體驗，也更加近距離地觀賞了山中美景和植被。





