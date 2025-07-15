匯聚在愛國主義旗幟下

中評社北京7月15日電／據光明日報報導，今年是全民族抗戰爆發88周年。1937年7月7日，盧溝橋的槍聲劃破北平的夜空，全民族抗戰的序幕由此拉開。回望這場救亡圖存的偉大鬥爭，全體中華兒女“誓死不當亡國奴”，同仇敵愾、勇禦外侮，海外僑胞與祖國同呼吸、共命運，譜寫了氣吞山河的愛國主義壯歌。



回顧歷史，是為了啟迪今天、昭示明天。翻看一張張圖片、一封封僑批，泛黃的史料記錄下那天下興亡、匹夫有責的愛國情懷，澎湃湧動著讓人熱血沸騰的力量：



捐款，捐物。“中國是我的母親，人類是沒有不愛其母親的……只要中國不亡，我願意捐獻最後一元錢以拯救祖國。”正如美國華僑簡夫人所言，海外僑胞以義捐、義演、義賣、僑匯、認購國債等方式捐款捐物，其中有富商巨賈，也有賣瓜子的小販、洗衣的傭工，有捐出全部養老錢的老人、賣冰淇淋籌款的孩子，只因“能以區區微金，敬獻祖國，實是無上光榮”。



源源不斷的僑匯如同溪流，從五洲四海匯聚到中華大地。僅1937年7月至1941年12月，僑匯總額就達法幣53億元，占我國軍費開支總數的43%。



回國，參軍。3000多名南僑機工毅然回國，在滇緬公路上克服路險、雨滑、瘧疾乃至敵機轟炸等種種艱難險阻，不舍晝夜地將45萬噸作戰物資搶運到前線，其中1000多人以身殉國。憂心空軍力量薄弱，廣大華僑不僅捐贈飛機，還積極舉辦各種航空學校，輸送優秀飛行員回國參戰，不少歸僑飛行員戰功卓著，有的成長為空中“虎將”，更有的為了保衛祖國英勇獻身。



華僑義勇工程隊、救護隊、戰時服務團、戰地記者團……各地華僑掀起回國服務、參軍參戰的熱潮，據廣東省統計，僅回國參戰的粵籍華僑就有4萬多人。



不論樹的影子有多長，根永遠扎在土里；不論海外僑胞身在何處，始終把祖國放在心里。只要身上流淌著中華民族的血液，就挺身而出，共赴國難！正是在愛國主義旗幟下，“組織華僑千百萬，復興民族一條心”，廣大海外僑胞不分地域、黨派、幫派，湧現出陳嘉庚、司徒美堂、鄺炳舜等一大批著名愛國僑領。