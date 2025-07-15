貴州安順原人大常委會成員代敏被雙開

中評社北京7月15日電／據中央紀委國家監委網站消息，據貴州省紀委監委消息：經貴州省委批准，貴州省紀委監委對安順市人大常委會原黨組成員、副主任，安順經濟技術開發區原黨工委書記代敏嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，代敏喪失理想信念，背離初心使命，對抗組織審查，參加封建迷信活動；無視中央八項規定精神，接受管理服務對象的旅遊安排、保姆式服務並收受禮品；違背組織原則，違規為他人謀取人事利益並收受財物；廉潔底線失守，收受可能影響公正執行公務的禮品禮金；漠視群眾利益，違規向管理服務對象攤派費用；不正確履行工作職責，違規決策造成國有資產存在損失風險，對安順經開區統計違紀違法行為失管失察；貪婪腐化，將公權力當作攫取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在項目承接、申報扶持資金、項目推進等方面謀取利益，並非法收受巨額財物；違規決策，濫權妄為，造成國家利益重大損失。



代敏嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、濫用職權犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經貴州省紀委常委會會議研究並報貴州省委批准，決定給予代敏開除黨籍處分；由貴州省監委給予其開除公職處分；終止其中共安順市第五次代表大會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關審查起訴，所涉財物一並移送。



