打擊“台獨” 涉台8家實體清單正式實施

中評社北京7月15日電／據中國台灣網報導，7月9日，商務部公告將8家台灣地區實體列入兩用物項出口管制管控名單，並宣布即日起正式實施。這是《中華人民共和國出口管制法》和《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》出台後，首次將台灣地區實體列入出口管制管控名單，禁止對其出口兩用物項。



商務部在公告中，用中英文雙語詳細列出了這8家實體的名稱，指出此舉旨在維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務。值得注意的是，名單中的8家實體均涉及島內的軍工產業。 其中，漢翔航空工業股份有限公司是進行航空器製造，曾研發多款教練機，並與美國企業合作生產武裝直升機等。經緯航天科技公司是進行無人載具系統的研發和生產，該公司目前是台灣地區民間無人機軍事化應用的領頭羊。仲碩科技股份有限公司也屬研究生產無人機。攻衛股份有限公司是製造防彈衣、盾牌等防禦用品。



而中山科學研究院則是台當局進行軍事技術研發的重要機構，“雄風”系列、“天弓”系列和“天劍”系列等台軍裝備的各型自制導彈均出自於該研究院。此外，國際造船股份有限公司、中信造船股份有限公司和龍德造船工業股份有限公司是島內造船業的三大巨頭。



為什麼要將上述8家實體列入出口管制管控名單？商務部新聞發言人說得很明白，那就是它們蓄意配合“台獨”分裂勢力“以武謀獨”。 國務院台辦發言人當天也表示，這是捍衛國家主權和領土完整、維護台海和平穩定的必要舉措，也是對“台獨”分裂勢力一再進行謀“獨”挑釁的嚴正警告。



近年來，民進黨當局不斷謀“獨”挑釁，尤其是去年賴清德上台以來更是極力操弄“抗中保台”，還不斷翻新花樣，包裝“倚美謀獨”、“以武謀獨”。



玩火者必自焚，謀“獨”者終自戕。 “台獨”挑釁一日不止，反“獨”懲戒一刻不停。對於“台獨”挑釁，大陸方面立場堅定：決不容忍、決不姑息，必定反制、必定懲戒。相信島內的“台獨”分裂勢力也看到了，大陸的工具箱非常豐富、方法十分多樣，且已經落實在具體行動層面。大陸用實際行動傳遞出一個強烈信號：“台獨”是絕路，助“獨”是邪路。膽敢以身試法者，必遭嚴懲。