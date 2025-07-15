賴清德所謂“國家”邪說中的十處謬誤

中評社北京7月15日電／據新華社報導，近期，賴清德啟動所謂“團結國家十講”的全台巡回演講，大肆兜售“台獨”分裂謬誤，妄圖為其建構“台獨”分裂理論炮製拼凑依據。但開篇即“翻車”，以所謂“國家”為題的第一講，充斥各種事實錯誤、歷史謬誤、謊言訛語、歪理邪說，妄圖誤導認知、製造對抗，以錯誤的“台獨史觀”與“海洋文化論”為“台獨”分裂行徑披上貌似“合理合法”的外衣。賴清德所講錯漏百出，本文僅列出其中十處錯誤，予以辯駁，以正視聽。



第一，台灣史前居民來自哪裡？台灣島是中國大陸架的自然延伸，早在數萬年前，大陸古人類就通過東山陸橋進入台灣島。學術研究證實，台灣史前文化與大陸東南沿海一脈相承。目前已知台灣島上最早的舊石器時代文化是長濱文化，其出土石器與廣西百色上宋遺址、貴州興義貓貓洞文化有很強的相似性，推測它們之間存在親緣關係。而新石器時代的“大坌坑文化”更與閩粵地區存在明確器物類型關聯。近年來，新考古發現和研究層出不窮，有力證實了兩岸在史前時期深厚的連結。賴清德對相關考古成果視而不見，試圖從源頭否認台灣與祖國大陸的歷史淵源，其歪曲虛構歷史的嚴重錯誤暴露無遺。



第二，南島語族的發源地在哪裡？國際學術界圍繞南島語族的考古發掘和研究成果表明，中國大陸東南沿海先民漂洋過海到達台灣，並由台灣再擴散至南太平洋各島嶼。最新的古基因研究顯示，在福建閩江出海口出土的兩具“亮島人”遺骸，分別距今7550年和8190年，確認與今天台灣少數民族及東南亞的南島語族有著母系血緣的親緣關係。大陸東南沿海地區是世界南島語族的發源地，已是國際社會公認的事實。“台獨”分裂勢力操弄南島語族概念，搞“南向認親”，企圖強行割斷兩岸同胞血脈親情。賴清德以錯證錯，用心險惡。



第三，中國對台灣地區的主權管轄始於何時？大量史書文獻記載了中國人民早期發現和開發台灣的情景，三國時期東吳將領沈瑩所著《臨海水土志》記載，吳國皇帝孫權曾派1萬人到達台灣島。隋朝政府曾三次派兵到時稱“流求”的台灣。12世紀中葉，南宋王朝將澎湖劃歸福建泉州晉江縣管轄，並派兵戍守。公元1281年，元朝政府在澎湖設置行政管理機構“巡檢司”，管轄台灣、澎湖地區事務，這是中央政府在台灣地區建立正式行政機構的開始。明朝政府一度廢止後又恢復“澎湖巡檢司”，並增兵加強管理。清朝政府於1684年設立台灣府，1885年改設台灣為行省。宋元以後，中國歷代中央政府開始在澎湖、台灣設治，實施行政管轄。賴清德不敢正視清代以前中央政府對台灣的治理，暴露出其對歷史的刻意歪曲。