習近平會見澳大利亞總理阿爾巴尼斯

7月15日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的澳大利亞總理阿爾巴尼斯。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月15日電／據新華網報導，2025年7月15日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的澳大利亞總理阿爾巴尼斯。



習近平再次祝賀阿爾巴尼斯當選連任。習近平指出，在雙方共同努力下，中澳關係近年來走出低谷、實現轉圜，給兩國人民帶來了實實在在福祉。這給我們最大的啟示就是，堅持平等相待、求同存異、互利合作符合中澳兩國和兩國人民根本利益，無論國際風雲如何變化，都應該堅持這個大方向不動搖。中澳全面戰略夥伴關係已經開啟第二個10年，中方願同澳方一道，推動中澳關係進一步向前、向好發展，更好造福兩國人民。



習近平強調，中澳雙方首先要持續增進戰略互信。中國堅持和平發展的決心不會動搖，堅持共同發展的理念不會動搖，堅持促進亞太合作發展的政策不會動搖，主張各國團結合作，推進亞太自由貿易區建設、貿易和投資自由化便利化，促進地區和平、發展、繁榮。雙方應堅持正確相互認知，夯實互信基礎。二是要深化拓展互利合作。中國16年來一直是澳大利亞最大貿易夥伴，對華貿易為澳大利亞帶來實實在在利益。雙方要推動發展戰略對接，切實為兩國企業營造良好營商環境，打造更多利益契合點和合作增長點，不斷提升合作層次和水平。三是要廣泛培植人民友誼。兩國人民的心靈是相通的、友誼是真誠的，中方歡迎更多澳各界人士來中國走走看看，願邀請更多澳大利亞青少年來華交流訪學，讓中澳友好之樹更加枝繁葉茂。四是要共同應對風險挑戰。面對變亂交織的國際形勢，各國要共同維護國際公平正義，維護多邊主義和自由貿易，捍衛以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。