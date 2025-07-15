德國防長：願採購兩套愛國者防空導彈系統援烏

中評社香港7月15日電／正在美國訪問的德國國防部長表示，應就向烏克蘭交付愛國者防空導彈系統細節，盡快作出決定，德國可以從美方購買兩套，並交付給烏克蘭。



香港電台報導，德國國防部長皮斯托里烏斯在華盛頓同美國國防部長赫格塞思會談後表示，德美應盡快展開相關工作，就技術和財務等細節進行磋商。



烏克蘭一直希望美國等西方盟友提供更多愛國者防空導彈系統。