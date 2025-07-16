李家超記者會：政府為考生提供多元升學出路

特首記者會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港7月16日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超7月15日上午在政府總部召開記者會，他介紹了DSE考生的升學出路。期間，他還就網約車、暴雨預報機制、港大AI裸照事件等問題作出回應。



以下是李家超的發言及問答內容：



行政長官：各位早晨。在二○一四年，11年前，第一個網約車平台開始進入香港市場。由於一直沒有制定監管制度，而的士服務質素又未符合到市民期望，多年來產生了各種問題，包括網約車的合法性、車輛和乘客的安全保障、保險、司機的水平；網約車和的士如何共存；的士司機和營運者如何利用網約提升服務和增加營運空間；如何提供整體有效的點對點交通服務等。由於問題複雜，涉及廣泛因素、多個角色和多方面利益，11年來都未有制定監管方案。我同意問題複雜，但認為問題不應該再拖，政府必須拿出解決方法。今日下午，運輸及物流局會向立法會交通事務委員會提交文件，提出規管網絡預約出租汽車服務的立法建議。



我要求運輸及物流局按以下原則，制定立法方案：



（一）須制定規管網約車服務平台運作，定下標準和責任，並說明營運要求，以確保有效管理網約車服務和安全運作。

（二）須制定有關車輛的規管要求，以確保網約車服務的質素和安全。

（三）須制定司機駕駛資格和要求，以確保網約車司機的駕駛服務安全。

（四）須制定適當的保險要求，以保障乘客安全和利益。

（五）須為的士服務制定網約營運環境，以提升的士營運效能和營業空間，既為市民提供更好的的士服務，亦提供新的的士營業空間。

（六）須營造網約車和的士共存環境，為市民提供優質網約點對點出行服務。

（七）由於網約車和的士共存的立法方案涉及問題複雜，社會有很多不同的意見；但社會同時已有清晰的共識——就網約車服務須以立法形式規管，保障乘客安全。因此，運輸及物流局可以先處理較有共識的問題，定下立法框架，之後再聚焦處理有較多不同意見的其他技術細節問題。