高雄師大美術系舉辦“異質·共生”藝術聯展

布展合影 中評社高雄7月15日電/在當代藝術多元紛呈的時代，“異質·共生”2024級高雄師範大學美術學系碩士班聯展，集結了吳智通、柯怡君、陳品彣、柴美娟、王靖鋒、林登隆、陳靜怡、洪巧珍、沈美玲、諸怡靜、李素花、王燕凰、黃玉菁、孫泗萍、王鶯桂、郭玉連、林彥呈、李存貞、楊綵翊、王燕紅、廖心慈、許春貴、歐珍妮等23位碩士班同學作品。每一位創作者都是獨立的個體，帶著自身獨特的藝術視角與生命經驗，在此次聯展中交織出一場豐富且深刻的藝術對話。



吳智通主席說：他們的創作涵蓋水墨、油畫、攝影、裝置與複合媒材等多樣形式，不僅彰顯藝術創作的多元面貌，也呈現出每位藝術家如何在異質性的共處中，開展出共生與共感的藝術觀點。“異質·共生”是一場穿越個體與群體、感性與理性、傳統與當代之間的藝術探索。歡迎所有喜愛藝術、熱愛文化的朋友親臨現場，感受那份來自異質性融合後所綻放出的絢麗共鳴。



柯怡君策展人說：這場展覽不只是作品的集結，更是一場深入藝術本質的探索。每位藝術家都帶著獨特語彙與創作脈絡進入展場，作品在同一空間中交織對話，透過視覺、材質與概念的交融，激盪出異質共鳴。



陳品彣聯合策展人：“異質·共生”誠摯邀請所有對當代藝術感興趣的朋友，一同走進這場多維度的藝術對話，感受異質共存帶來的獨特魅力。

