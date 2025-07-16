DSE放榜　李家超：不論成績前路總有機遇

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港7月16日電（記者 段曉魯）香港中學文憑考試放榜，香港特區行政長官李家超昨日出席行政會議前見記者，他表示，同學可按志向和個人所長選擇適合的升學途徑，不論升學、就業、創業，每一次嘗試都是成功和成長的機會。



李家超表示，完成DSE考試，代表完成中學學習階段，這本身已經是一件有特別意義的事。只要你曾經盡力，你熬過的夜晚、流過的汗水，都代表你完成了成長過程中的重要里程碑階段。在中學六年，你收穫的不單是知識與成績，還有老師的教誨、同學的友誼，這些都是伴隨你人生的珍貴財富。



李家超表示，政府為DSE考生提供了優質多元的升學出路，當中，由教資會（大學教育資助委員會）資助大學和各種自資院校，包括應用科學大學等，共提供超過22 000個政府資助以及自資的全日制學士學位課程學額，約為今年DSE日校考生總數的一半；此外，全日制副學位課程、應用教育文憑，以及職業訓練局（職訓局）的基礎課程文憑及職專文憑，總共提供37000個學額；應屆考生還可以選擇職訓局酒店及旅遊學院、中華廚藝學院、國際廚藝學院、香港建造學院、勞工處“展翅青年就業計劃”等其他課程。



李家超稱，文憑試是人生旅途的其中一站，而非終點。人生從來不是短跑，有著不同的階段，旅途中，有時順風，有時逆浪，但方向比過程更重要。無論你的成績如何，無論你選擇哪一條路升學、就業、創業，或是探索更多可能性，每一條路都有它的特色和機遇，每一次嘗試都是成功和成長的機會。

