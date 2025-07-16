香港書展開幕　飲食文化為主題

香港書展在做開幕前準備（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月16日電（記者 盧哲）由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的香港書展可謂香港最有代表性的夏日盛事之一。第35屆香港書展連同香港運動消閒博覽及零食世界將於16日在香港會議展覽中心開幕，預計共匯聚超過770家展商，在7月16日至22日迎接市民和遊客。據悉，今年書展以“飲食文化.未來生活 ”為年度主題，場內場外將舉辦超過620項文化活動，涵蓋世界各地知名作家的講座、新書推介會及多元文化活動，為讀者帶來一場書香盛宴，推廣閱讀文化。



中評社記者15日在書展現場看到，來自全球各地的展商已經在做最後的布展準備，多個主題的推廣海報及宣傳周邊都已佈置完畢。



據瞭解，今年書展的“世界文化藝術廊”（世界文藝廊），及專為業界而設的“國際出版論壇”和“IP圓桌會議”繼續獲香港特別行政區政府文創產業發展處支持。其中，為進一步推動香港成為中外文化藝術交流中心，“世界文化藝術廊”呼應年度主題，帶來 “有枱･閱食”展覽，以飲食作為連接世界的橋樑，讓入場人士在餐桌品味人生、閱讀世界。展覽由8位藝術家圍繞食療、永續、餐桌禮儀、節慶飲食、發酵、感官、音樂及藝術等主題設立8張餐桌，並與各國駐港總領事館合作展示世界各地相關書籍及展品。現場設有互動裝置，為參觀者推介書籍。同場亦會舉辦超過30場活動，包括講座及工作坊等，以多重視角探討飲食文化。



中評社記者在現場瞭解到，今年書展首設“文化及創意產品區”，帶來香港非物質文化遺產互動體驗，以及展示具有澳門特色的文創產品和故宮博物院宮廷文創精品等。正在上架的文創產品精美多樣，讓人十分期待正式開展的盛況。