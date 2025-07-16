與香港書展同行 運動消閒博覽呼應全運會熱潮

全運會吉祥物“喜洋洋”和“樂融融”（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月16日電（記者 盧哲）第35屆香港書展連同香港運動消閒博覽及零食世界將於16日在香港會議展覽中心開幕，預計共匯聚超過770家展商。中評社記者15日在展會現場看到，運動消閒博覽呼應即將舉辦的第十五屆全國運動會熱潮，設置了多個相關主題區域，入場人士還可以與吉祥物“喜洋洋”和“樂融融”合影打卡。



據介紹，適逢今年11月將舉行第十五屆全國運動會，多項賽事亦將在香港舉行。本屆運動消閒博覽設立了相關主題展示區，入場人士可與全運會吉祥物“喜洋洋”和“樂融融”合影打卡，還可瞭解香港承辦的競賽項目及群眾賽事活動等資訊。香港體育學院在會場設置運動員打氣區及精英運動員珍貴物品展示區，為備戰全運會的香港健兒加油打氣。



深受歡迎的香港遊樂場協會也再度參與展覽，除了招牌流動繩網，今年協會新增運動體驗場區，於七天展覽期間提供不同運動體驗，包括7月16至17日的匹克球、花式跳繩及跑步體驗，7月18至19日的街頭健身體驗，7月20至21日的HADO電子閃避球，以及7月22日的無人機足球體驗。今年首次參展的動宇宙智能管理有限公司將以LIVE4WELL運動獎賞會員平台，推廣“汗水.賺獎賞”概念，加強市民的做運動意識。



同時，呼應籃球熱潮，香港貿發局與M1 Group Limited合作，首度將國際賽事“FIBA 3x3 世界巡迴賽 —香港大師賽 2025”移師香港會議展覽中心於室內進行，於運動消閒博覽期間（7月19至20日）舉行。書展持票人士可於7月16日至22日進入其嘉年華式活動區域“3x3 Village”，參與各式運動遊戲攤位及參觀運動產業展示區。