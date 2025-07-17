京台教育交流周　共促融合育青年

“2025京台教育交流周·職業教育專場”活動集體合影（中評社 陳思遠攝） 中評社北京7月17日電（記者 陳思遠）“2025京台教育交流周·職業教育專場”活動於7月15日下午在北京市豐台區職業教育中心學校賈家花園校區舉辦。京台兩地相關學校、兩岸職教專家及企業代表齊聚，聚焦職業教育創新路徑，以深化融合發展為目標，為兩岸青年技能成才注入時代動力。



活動伊始，豐台區委常委李宗榮發表致辭。他強調，職業教育作為國民教育體系的重要支柱和人力資源開發的關鍵環節，肩負著培養人才、傳承技能、促進就業創業的重大使命。李宗榮表示，豐台依托優質職教資源，在深耕自身發展的同時，積極落實京津冀教育協同發展計劃，並連續三年打造京台職業教育論壇，推動兩地職業教育深度交流與融合發展。他希望各方能攜手將論壇打造成京台職業教育交流和青年創業的優質品牌，鼓勵兩岸青年勇擔時代重任，共同開創中華民族美好未來。



北京市台資企業協會常務副會長、全國台企聯常務副會長、兩岸交流工作委員會主委林天良，與北京市職業技術教育學會會長王福海先後致辭。林天良指出，工業4.0時代產業格局重塑，職業教育需加速數字化轉型，且實踐是培養產業人才的關鍵——從台積電尖端芯片技術到餐飲技藝，都需反復訓練，精益求精。他建議：地方台商協會推動校企協同，搭建實習平台，推動學用合一；在技術培訓中融入協作精神與人文關懷，培養“匠人匠心”；京台共建技能實訓中心，開發共認的職業技能認證體系，促進兩岸人才流動。王福海則對京台職業教育提出三點合作倡議：一是共築平台深化融合，推進雙師型教師互動、實訓資源共享，探索職教標準對接與技能認證互通；二是聚焦青年共育未來，創新交流形式，拓展合作項目，為兩岸青年搭建更大舞台；三是服務大局共擔使命，對接國家戰略與產業需求，讓合作成果服務經濟社會發展，助力民族復興。



隨後，超星職教研究院副院長楊彥琦、中華國際技職教育交流發展學會理事長吳茹慧分別以《數字化轉型賦能職業教育創新發展》《數字賦能台灣技職人才培養》為題發表演講。楊彥琦從專業建設、人才培養方案制定及課程建設等維度，闡述數字化與AI對職業教育質量的提升及兩岸職教融合發展的推動作用，呼籲以技術助力職教創新，賦能兩岸學生培養。吳茹慧聚焦數字科技與AI浪潮，剖析台灣技職教育轉型路徑——從工具應用走向系統再造，教育現場正在以數字科技為杠杆重構人才培養的底層邏輯，AI已成為台灣技職教育的“智慧夥伴”，已深度融入“助管、助學、助教、助研”全流程。她強調，技職教育數位化是培養下一代的必要條件，期待兩岸以數位為橋，深化技職教育交流。

