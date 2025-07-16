港澳記者訪贊皇：“這裡值得被更多人看到”

港澳媒體駐京記者採訪團一行二十餘人7月14日－15日赴河北省贊皇縣參訪（中評社 海涵攝） 中評社北京7月16日電（記者 海涵）港澳媒體駐京記者採訪團一行二十餘人7月14日－15日赴河北省贊皇縣參訪。記者一行一次參觀了贊皇中學、葛溝村、岩美術館和九女峰，對贊皇的教育發展、鄉村建設、文旅產業等有了更為直觀、全面的認識。他們對贊皇豐富的文化資源和自然風貌印象深刻，認為贊皇值得被更多人看到。在參訪中，記者們對港澳愛心企業人士給贊皇發展建設提供的幫助也十分關注，感受到港澳與內地的深切連結。



澳門月刊記者齊繼革說，“這麼近那麼美，周末到河北，贊山、贊水，贊贊皇。”他表示，贊皇縣作為千年古縣，歷史悠久、人文底蘊深厚。齊繼革對贊皇中學印象深刻，他說，近年得港澳愛心企業和人士資助，贊皇中學改善了辦學條件，為縣裡普通百姓家孩子圓大學夢作出貢獻。通過走訪贊皇縣葛溝村，齊繼革點贊港澳同胞支持鄉村公共基礎設施和精準扶貧濟困之舉。他說，如今贊皇縣和美鄉村建設取得明顯成效，吸引了返鄉大學生，立志報效鄉秭。贊皇的農業特產大棗、核桃、紅薯等精加工後遠銷海外。



香港TVB記者陳卓康表示，贊皇有著豐富的歷史文化和自然景觀資源，這個地方值得讓更多人知道和認識。贊皇在文旅方面也取得了長足發展，未來，可以結合先進經驗，在岩美術館進行試點，帶動周邊進一步發展，營造出良好藝術氛圍。



澳門日報記者王維表示，通過參訪贊皇縣，看到了港澳愛心企業人士對於贊皇的各種捐助，感受到了港澳和內地的深切連結。同時，也對脫貧攻堅和鄉村振興的成果有了更直觀的認識和理解。更令他感到驚訝的是岩美術館，“大山深處竟然就有這麼現代化的美術館，絲毫不亞於大城市裡的展館。”



香港大公文匯記者彭凱雷表示，在岩美術館感受到了傳統和現代性的融合，以及美術館與周邊民宿的融合。他說，河北有許多豐富的文化資源和自然風貌，比如，此次參訪中瞭解到的非遺原村土布，其優質面料、精湛工藝都得到了很好傳承，這些美好事物都應該有更好的表達和更廣泛的傳播。彭凱雷期待燕趙大地與港澳能有更多更好的交流，比如，河北的非遺展將來或許可以到港澳做展覽。