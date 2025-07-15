2025京台青年籃球友誼賽舉辦

活動現場（主辦方供圖） 中評社北京7月15日電／京城盛夏，生機盎然。7月14日至16日，以“躍動京台 青出於籃”為主題的2025京台青年籃球友誼賽在昌平區順利舉辦。本次活動作為2025年兩岸青年峰會系列活動之一，旨在以籃球為媒，搭建北京和台灣高校學生交流平台。來自京台兩地的青年學生代表組成的8支球隊採用單循環賽事規則，在兩天半時間內為觀眾呈現了19場精彩的體育盛宴，比賽建立了友誼，增進了瞭解。在京台灣青年及高校學生代表約 500名現場觀看比賽。



7月14日上午，2025京台青年籃球友誼賽在歡快的舞蹈中拉開序幕。昌平區副區長倪娜代表昌平區政府，向從台灣遠道而來的高校籃球隊員們表示熱烈歡迎，並向大家介紹了昌平的歷史文化、自然風光、科技創新等方面獨特優勢，鼓勵兩地青年以本次籃球友誼賽為平台，切磋技藝、互學互鑒，並希望京台青年以本次籃球交流為契機，播下友誼的種子，加強交流交往，也歡迎台灣青年來祖國大陸追夢、築夢、圓夢。全國台灣同胞投資企業聯誼會秘書長張世宏為首場比賽開球。北京化工大學學生積極投入整個賽事活動，既充當主持人又進行專業解說，對台灣學生的到來十分熱情和友好，學生仇靜怡表示，“體育是海峽兩岸青年溝通的最好橋梁，大家既相互切磋球藝，又在比賽過程中建立了友誼，希望有更多機會與台灣高校籃球隊見面交流”。連續三年參加賽事服務的台灣青年湯雯喻表示，“舉辦這個活動非常有意義，北京是“雙奧之城”，體育賽事組織很有經驗，雖然是一場友誼賽但是現場服務保障十分周到，還有專業的防護隊伍，期待今後能與大陸青年多開展體育項目交流”。



據悉，比賽結束後，7月18－19日將與北控、首鋼青年籃球隊員進行混訓實習，增進體育領域交流。之後，台灣青年球員還將參訪北京科技企業和文化名勝、冬奧場館等，感受北京經濟社會發展的成就。