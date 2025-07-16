台灣啟動兒童戲曲巡演　促進藝術傳承

7月15日，唐美雲歌仔戲團在記者會上邀請小朋友上台互動。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月16日電／據新華社報導，台灣傳統藝術中心15日在台北舉辦“2025兒童戲曲巡演活動起跑”記者會，宣布將推出“傳藝Go Young校園巡演”暨“兒童歌仔戲——親子劇場匯演”兩項計劃，旨在推動戲曲向下扎根，為傳統戲曲播下永續成長的種子。



記者會除邀請參與計劃的演藝團隊代表出席外，也開放親子觀眾報名參加。風神寶寶兒童劇團、雷音劇坊及唐美雲歌仔戲團等接力匯演，並與現場觀眾近距離互動，以精彩的節目為今年的巡演拉開序幕。



台灣傳統藝術中心表示，近年來陸續推出多項兒童戲曲計劃，扶植優秀兒童劇團，從創作、製作到演出，系統性建構屬於兒童的戲曲生態。此次巡演活動將以“走進校園”“跨出戶外”雙軌並行的方式展開，期待為兒童與傳統戲曲間搭建橋梁，培養未來的觀眾與創作者。



據介紹，“傳藝Go Young校園巡演”計劃安排演藝團體進校演出，並加入解說、教唱、示範等互動式體驗教學，引發學生對戲曲的興趣。過去兩年，已有包括偏遠地區學童在內的超過8萬名學童參與。今年，17個演藝團體預計將深入173所小學，演出類型涵蓋布袋戲、傀儡戲、皮影戲、歌仔戲及說唱類等，參與學童人數預計約2萬名。



“兒童歌仔戲——親子劇場匯演”計劃則以兒童、親子為主要目標觀眾，通過淺顯易懂、生動活潑的演出，引導孩子走入戲曲世界。該活動於2024年首次舉辦，吸引了約2萬名親子觀眾，今年將融合藝術推廣體驗活動，於7月至10月在7個縣市展開巡演。