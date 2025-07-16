兩岸和平小天使在廈門開啟文化之旅

中評社北京7月16日電／據新華社報導，15日，由全國台聯、福建省台聯、廈門市台聯、漳州市台聯共同主辦的2025年海峽兩岸和平小天使活動在福建廈門開幕。來自海峽兩岸的32對和平小天使將共同開啟一段文化之旅。



據介紹，本次活動以“逐浪同行 智創未來”為主題，在接下來的5天裡，和平小天使們將走進五緣灣，學習航海知識，體味大海的魅力；參觀廈門大學，感受高等學府的學術氛圍，激發對未來學習的憧憬；參與閩南民俗活動，換上漢服，深度體驗閩南文化。此外，小天使們還將前往漳州，共同探尋木偶戲、棉花畫等非遺文化在當代的創新傳承。



來自台北的陳姓領隊表示：“今天，台灣師生帶著對中華文化的赤誠之心，從寶島而來，希望通過這次活動，讓兩岸青少年朋友們在互動中感受文化的交融，在交流中締結真摯的情誼。”



台灣的張同學是第一次參加和平小天使活動，也是第一次來到福建。她對行程充滿了期待，“我來大陸的機會並不是很多，一直對這邊的城市很好奇，希望親自來感受這裡的風景、解鎖有趣的體驗、遇見大陸的新朋友。”



全國台聯副會長鄭平在致辭中表示，本次活動既為小天使們搭建一個輕鬆互動的平台，也將為兩岸文化交流增添新的活力，“兩岸小天使們會在行走的路途中發現兩岸共同的歷史文化，在與夥伴們的互動中收穫知識、樂趣與真摯的友誼”。



自1992年創辦以來，海峽兩岸和平小天使活動已成功舉辦33年，累計有2400多個兩岸家庭參與，已成為兩岸青少年交流中持續時間最長、影響最深遠的品牌活動之一。