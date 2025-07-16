“潮起兩岸 融匯共生”台青實訓營成功舉辦

中評社北京7月16日電／據中國台灣網報導，7月4日至12日，海峽經濟科技合作中心與上海市台辦共同主辦的“潮起兩岸 融匯共生”金融科技實訓營活動在京滬兩地成功舉辦。活動以金融科技融合創新為主題，吸引21名台灣青年實地體驗大陸金融科技發展，鼓勵台灣青年自主探索大陸金融市場運作、瞭解科技領域前沿、體悟兩岸融合之道。



探尋城市里的金融與科技地標。台灣青年來到上海“模速空間”大模型創新生態社區，參訪陸家嘴金融中心，感知大陸高科技元素數智生活觸手可及；參訪北京新動力金融科技中心和兩岸科創中心、北京金融街和證券交易所，增進對大陸金融科技助推高品質發展的直觀瞭解。



體驗台資銀行的科技創新實踐。台灣青年走進富邦華一銀行總行，瞭解資訊科技、數字發展和普惠金融戰略佈局，梳理台資金融機構深度參與大陸新質生產力發展歷程，感悟兩岸金融協作廣闊前景。



探索先進支付生態的科技密碼。在北京騰訊總部，台灣青年在展廳聆聽騰訊金融研究院專家講解，以“微信支付”為依託，以無感支付、刷掌技術為觸點，增強對大陸數字社會進化演進邏輯的感理性雙重認識，構築“科技向善”的價值理念。



感受金融科技的創新應用。台灣青年參加了上海科創金融研究院和清華大學五道口金融學院微講座，參訪清華大學校園，在北京市高級別自動駕駛示範區試乘無人駕駛小巴，實地體驗了“科研-產業-民生”三位一體創新生態，增強了兩岸科技命運共同體的認知認同。

