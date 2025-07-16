特朗普為俄烏和談設50天期限

6月24日，在荷蘭海牙，烏克蘭總統澤連斯基（中）在北約峰會期間對記者講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月16日電／據新華社報導，美國總統特朗普14日說，如果俄羅斯沒有在50天內同烏克蘭達成和平協議，美國將對俄羅斯徵收“非常嚴厲”的關稅及次級關稅，同時美國將通過北約向烏克蘭提供包括“愛國者”防空導彈系統的軍事援助。



100%，關稅+次級關稅



特朗普當天在白宮橢圓形辦公室會見北約秘書長呂特時，對俄烏戰事持續表達不滿，稱他與俄羅斯總統普京的多次通話“很愉快”卻“毫無意義”。



“我們對（俄羅斯）非常、非常不滿意。如果我們在50天內沒有達成協議，我們將徵收非常嚴厲的關稅。稅率約為100%。”特朗普接著提到要徵收次級關稅。媒體解讀，特朗普表達的意思是對俄羅斯貿易夥伴徵收100%次級關稅。



一名白宮官員稍後向媒體記者解釋說，特朗普的意思是，如果俄烏50天內達不成協議，美國將對俄羅斯徵收100%的關稅，對購買俄羅斯石油等商品的國家徵收次級關稅。這名官員沒有就此作詳細介紹。



特朗普去年在競選總統期間承諾會很快解決俄烏衝突，但今年1月就任總統以來在此事上一直未能取得實質性進展。特朗普3月30日在接受美國媒體采訪時表示，他對普京“非常生氣”，如果因俄方原因導致俄烏不能達成停火協議，美國可能對俄羅斯石油的買家徵收次級關稅。



呂特：多國有意加入“重新武裝”烏克蘭計劃



特朗普還說，美國將通過北約向烏克蘭提供軍事援助，由北約、而非美國納稅人支付購買這些武器的費用。包括“愛國者”防空導彈系統在內的一些裝備將“非常快”、預計“數日之內”運抵烏克蘭。他補充說，一些歐洲國家將把本國的“愛國者”防空系統轉交給烏克蘭。