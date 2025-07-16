從廣州華僑博物館看“幸福”如何跨越山海

中評社北京7月16日電／據人民日報海外版報導，在廣州華僑博物館，有一塊紅底金字的漆木牌匾靜靜陳列。七個陽刻大字“華僑幸福通訊處”在斑駁漆面上依然清晰，蒼勁有力。這塊牌匾，見證了20世紀廣州鴉湖鄉華僑華人出海奮鬥的酸甜苦辣。它像一枚凝固的時間印章，訴說著海內外中華兒女跨越山海、心手相連的故事。



從這里寄出的家書，承載著親人間的思念；匯入的僑匯，支撐著千萬家庭的生計。走進廣州華僑博物館，看“華僑幸福通訊處”寄送相隔萬裡的濃濃鄉愁，傳承穿越時空的百年僑心……



“幸福”驛站傳僑音



不舍的淚語與聞訊的歡笑，交織成這座小小通訊處獨有的“幸福旋律”，譜寫著海外游子與故土親人之間綿延不斷的情感長歌



走進廣州華僑博物館四樓“記住鄉愁”展廳，首先映入眼簾的是一塊紅底金字、漆面斑駁的木質牌匾，上書“華僑幸福通訊處”七個字。它靜靜懸掛於展櫃中，開啟了“僑信印記”展區的序章。



時光在木匾的漆面上留下斑駁，仿佛講述著一段段塵封往事。在信紙傳情、銀票寄思的年代，多少僑胞家屬曾懷揣牽掛，踏入“華僑幸福通訊處”的大門，期待著一封來自遠方的家書、一筆支撐生活的僑匯。



1932年，“華僑幸福通訊處”由廣州市白雲區鴉湖鄉華僑幸福會創辦，專門為海外僑胞處理匯款與書信業務。當時，鴉湖鄉已是遠近聞名的僑鄉。至1933年，鴉湖鄉籍的旅外僑胞已逾5000人。他們在異國他鄉艱苦創業，但始終心系故土、情牽親人。為了便利僑胞寄送書信與僑匯，幸福會在廣州抗日西路購置物業，設立通訊處，成為連接海內外的重要紐帶。



不舍的淚語與聞訊的歡笑，交織成這座小小通訊處獨有的“幸福旋律”，譜寫著海外游子與故土親人之間綿延不斷的情感長歌。