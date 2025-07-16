李強出席第八屆中澳工商界首席執行官圓桌會

7月15日晚，國務院總理李強在北京人民大會堂同澳大利亞總理阿爾巴尼斯共同出席第八屆中澳工商界首席執行官圓桌會。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月16日電／據新華社報導，國務院總理李強7月15日晚在北京人民大會堂同澳大利亞總理阿爾巴尼斯共同出席第八屆中澳工商界首席執行官圓桌會。近30位中澳商會和企業負責人出席。



在聽取兩國工商界代表發言後，李強表示，今年恰逢中澳自貿協定生效十周年。過去十年裡，中澳經貿合作展現了較強的韌性和活力。在當前國際經貿形勢下，更加需要深化中澳合作。兩國的經濟結構高度互補，產業和市場對接的基礎扎實，是天然合作夥伴。中澳要進一步拉緊合作紐帶，堅持推進貿易投資自由化便利化，形成更強的發展合力，有效應對環境的不確定性。這符合兩國的共同利益。



李強指出，中澳雙方共同努力，雙邊合作不僅會實現量的擴張，也會發生質的飛躍，將為兩國企業帶來新的機遇。一是中國大市場將源源不斷釋放巨大消費潛力，只要中澳緊密合作，貿易規模就會持續擴大、結構不斷優化，就能為兩國企業創造更多商機。二是兩國加強人工智能、生命科學等前沿技術研發合作，就能為兩國產業更好賦能，使雙方企業在新一輪科技革命和產業變革中搶占潮頭。三是兩國企業攜手加快推進清潔能源、電動汽車、儲能等領域的合作，就能打造出兼具韌性和競爭力的世界級綠色產業鏈，催生巨大發展動能。



李強強調，政府和企業相向而行才能更好促進發展。中國將繼續推進高水平對外開放，對內外資企業一視同仁，依法保護外國企業和企業家在華權益。希望澳方公平對待赴澳中國企業，妥善解決企業在市場准入、投資審查等方面遇到的問題。希望中澳企業堅持開放、擁抱合作，前瞻布局、持續深耕，深入推進兩國市場對接和產業融合，促進兩國更好優勢互補、攜手發展。



阿爾巴尼斯在致辭中表示，中國是澳大利亞的最大貿易夥伴，澳中經濟互補性強，合作成果惠及兩國人民。澳中自貿協定生效實施十年來對促進兩國經貿關係發展發揮重要作用。當前雙邊關係穩定發展，兩國工商界合作熱情高漲，澳方願同中方加強對話，拓展經貿、農業、工業、能源資源、綠色發展等領域合作，共同應對氣候變化等全球挑戰，維護國際公平、自由貿易。



吳政隆出席圓桌會。