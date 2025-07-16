兩山理念：中國可持續專場活動在聯合國舉行

7月14日，聯合國可持續發展高級別政治論壇“中國落實2030年可持續發展議程國家戰略與實施進展——中國‘兩山’理念推動可持續發展”中國專場活動在紐約聯合國總部舉行（圖片來源：新華社） 中評社北京7月16日電／據新華社報導，聯合國可持續發展高級別政治論壇“中國落實2030年可持續發展議程國家戰略與實施進展——中國‘兩山’理念推動可持續發展”中國專場活動14日在紐約聯合國總部舉行。



聯合國副秘書長李軍華在致辭中表示，今年是聯合國成立80周年，也是“兩山”理論提出20周年，在此背景下，中國專場活動的舉辦具有特別的意義。



中國常駐聯合國代表傅聰從踐行生態文明理念、加快綠色轉型升級、完善全球生態治理三個方面闡述了“兩山”理念的重要指導意義，介紹了中國推進可持續發展的顯著成就，強調國際社會應加強團結合作，共建人與自然和諧共生的地球生命共同體，助力落實2030年可持續發展議程。



中國自然資源部總規劃師張兵圍繞《中國的國土空間規劃改革與可持續發展》作專題報告。他分享了中國推動可持續發展的具體經驗做法並表示，人與自然和諧共生、“兩山”理論等理念為建設美麗中國提供了根本遵循，願與世界其他國家加強經驗交流，推動生態文明交流互鑒。



中國工程院院士、莫幹山地信實驗室主任陳軍作《利用地理信息實現聯合國2030可持續發展目標》專題報告。他介紹了中國開展實景三維中國建設的最新進展，並表達了中國利用地理信息技術加強與聯合國合作的意願。



浙江省湖州市常務副市長王宗明分享了湖州的實踐，從生態、產業、文化、城鄉四方面展現可持續發展成果。