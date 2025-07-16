富權：美軍摻和台灣漢光演習背景並不尋常

中評社香港7月16日電／澳門新華澳報15日發表富權文章：美軍摻和台灣漢光演習背景並不尋常。以下為文章內容。



為期十天九夜的台灣當局“漢光41號”演習實兵操演，已經進入尾聲。這場號稱史上最長，並創下後備動員人數最多紀錄的“漢光演習”，被大陸國台辦指斥為妄圖“以武謀獨”、“備戰謀獨”的軍事演習，並警告說無論搞多少演練，都阻擋不了“祖國必然統一”的歷史大勢。實際上，這場軍事演習，是對賴清德設立“全社會防衛韌性委員會”，及將大陸定義為“境外敵對勢力”並推出“十七條因應措施”後的一次綜合性實戰演練，其要將平民捲入“台獨戰爭”的意圖十分明顯，尤其是其中的“城鎮韌性演習”科目，竟然將超市作為避難所，並在三十分鐘防空警報解除後，接續在台北市、台中市、台南市等三個城市，由地方政府及民防團隊實施演習。



其實，這次“漢光演習”，還有另一個更為觸目的特點，就是美方也派員在各教召動員演習處進行觀察與指導。據台灣媒體報導，今年美方觀察團包含現、退役軍人以及官員，規模至少高達四百人，也創下歷年之最。



雖然美軍顧問團赴台觀摩台灣軍隊“漢光電腦兵推”已經有二十一年的歷史，但那還只是在進行“電腦兵推”的室內參與，仍然保持著“秘密”及“內部”的意涵，以避免碰觸三個《中美聯合公報》。而今次卻是公開走出室外，並走進演習的場地，直接摻和，頗有“把三個《中美聯合公報》擺在一邊”的意態。不過，美國軍事人員仍然是有所顧忌，赴台參與“漢光演習”觀察的美軍顧問團成員（包括現役軍士官），依慣例不穿軍服，在演習的十天行程中都是以便服穿著，但也不避諱出現在部隊旁。



據報導，這次美方隨行各部隊觀察人員，都是由“美國在台協會”（AIT）安排，除了少部分在台官員外，大多數來自美方的現、退役人員，親自負責觀察各戰區的操演狀況。在“漢光演習”的前一天（八日），“AIT”就派員前往三峽觀察新式教召，並陪同行軍體驗台軍召員進行T65K2步槍、M249班用機槍、T74排用機槍與66火箭彈等武器專長復訓，並前往戰術位置部署。美方觀察人員除了看部隊演訓外，也會現場依照地形、基礎設施等，模擬解放軍攻台時可能運用的戰術與狀況，詢問我方部隊主官要赴台的美軍退役高階將領，包括前美軍太平洋陸軍司令佛林上將在內，佛林上將曾經與美軍赴台指導台灣當局陸軍防衛的教官們，一同前往淡水地區，現場瞭解台灣當局陸軍對淡水河的防衛部署作為，包括淡水河口丶河道防衛強化方面，提出具體丶建設性的建議。



而也就在此時，美國參議院軍委會通過二零二六年度“國防授權法案”，將送院會表決。比起過去“建議”邀請台灣海軍參與環太軍演的相對保守表態，二零二六年度的參院版本更強調台灣參與演習的重要性，“強烈建議”國防部長在適當情況下邀請台灣海軍參與環太平洋軍事演習。法案指出，如果國防部長決定不邀請，則需提出通知與說明理由。



美國眾議院去年通過的國防授權法案中，雖然也有“適當情況下邀請台灣海軍參加環太平洋軍事演習”的文字，但卻是置於表達國會立場、並不具備法律效力的國會意見項下。而今次則是“強烈建議”，具有一定的強制性質。而且該法案也指示國防部與台灣合作制定聯合計劃，共同研發及生產無人機與反無人機能力，以及評估台灣的關鍵數位基礎設施，並提出強化這些設施的可能行動方案。

