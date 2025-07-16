富權：慎防民進黨祭出“奧步”再演“走路工”

中評社香港7月16日電／澳門新華澳報16日發表富權文章：慎防民進黨祭出“奧步”手段再演“走路工”事件。以下為文章內容。



根據《公職人員選舉罷免法》規定，選舉前十日禁止以任何形式發布有關候選人或選舉之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述。此規定同樣對“罷免”適用。因此，對在七月二十六日進行投票的第一批次“罷免”已於今日凌晨零時起進行“封關”。



在“民調封關”前夕，可民調機構都搶在“封關”前公佈“封關民調”。整體情況似乎是對“大罷免”有些不利。因而就連民進黨內都有人抱持悲觀情緒，如曾任民進黨台北市黨部主委的“壯闊台灣聯盟”理事長吳怡農昨日在受訪時就表示，“大罷免大成功”的難度很高，但選民有權“隨時換人試試”。也有人分析，如果“大罷免”達不到民進黨“立法院”黨團總召柯建銘的目標，達成民進黨在“立法院”議席過半，以至是掌有改選“立法院長”的議席實力，讓自己當上“立法院長”，民進黨中央黨部可能會有“人頭落地”，賴清德的管治威信也將進一步崩潰。



雖然傳統的民調活動不利公開進行，但被視為“民間特殊民調”的地下賭盤則仍然在“如火如荼”地進行營運中。不過，可能由於台灣地區南北部的氛圍歧異，可能也摻有人為操作、拉抬的成分，同樣的局勢開出不同盤，南部賭盤的押注情況對“罷免”方較為樂觀，北部賭盤的押注情況則對“罷免”方頗為不利。這顯示情況緊繃，連開盤都分歧，恐得視第二波投票結果才能決勝負。



另一方面，雖然公開的民調已經“封關”，但各“利益相關方”卻必然會繼續進行內部不公開的民意調查活動，以根據民調數據的最新變化，調整自己的“罷戰”或“反罷戰”的策略。



不過，由於這些內部民調數據不能公開，因而各“利益相關方”就不可能以推出“假民調”的方式，來滋擾“反罷戰”及“罷戰”。因此，就極有可能會祭出“奧步”手段，來迷惑選民，操擾選民的投票抉擇。在這方面，民進黨是進行“奧步”活動的“老手”和“高手”，國民黨不得不防。



“說曹操，曹操就到”。曾任民進黨新北市黨部執行委員及新北市“小英青年後援會”的民進黨新北市議員李宇翔，昨日就在互聯網社交工具貼文，秀出對話截圖證據，聲稱藍營為了讓造勢“人山人海”，轉向動員宮廟、陣頭系統，甚至答應每人結束就能領取現金五百元。李宇翔還聲稱，“更誇張的是，為了提高參與率，陳情人提供對話紀錄證明，他們不但明確交代集合時間與地點，甚至答應每人結束就能領取現金五百元，熟悉的國民黨又出現了。”

