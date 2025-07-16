全國政協召開“完善和創新社會治理”協商會

7月15日，全國政協在北京召開“完善和創新社會治理”專題協商會，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月16日電／據新華網報導，全國政協15日在京召開“完善和創新社會治理”專題協商會，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。



王滬寧表示，中共十八大以來，以習近平同志為核心的中共中央著眼於國家長治久安、人民安居樂業，堅定不移走中國特色社會主義社會治理之路，深入推進平安中國建設、法治中國建設，完善社會治理體系，建設人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體，推動社會治理現代化取得重大成就，續寫了社會長期穩定奇跡新篇章。人民政協要深入學習領會習近平總書記關於社會治理的重要論述，深刻把握社會治理關乎黨和國家事業發展全局，把握堅持和加強黨對社會治理工作的領導，把握以人民為中心推進社會治理，把握完善共建共治共享的社會治理制度，把握推動社會治理重心向基層下移，提高協商議政、履職建言的質量和實效。要持續深化社會治理重大問題研究，持續加強社會治理領域社情民意反映，持續推動社會治理政策部署落實，持續做好匯聚社會治理合力工作，為完善和創新社會治理、建設更高水平平安中國廣泛凝心聚力。



近100位全國政協委員參加會議，全國政協社會和法制委員會負責同志介紹專題調研情況，22位政協委員發言，圍繞健全共建共治共享的社會治理制度，完善社會矛盾糾紛多元預防調處化解綜合機制，夯實社會治理基層基礎，健全黨組織領導的自治、法治、德治相結合的城鄉基層治理體系，創新社會治理體制機制和手段，以數字建設賦能社會治理等協商建言。



中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清出席會議並講話。他表示，以習近平同志為核心的黨中央大力推進社會治理理論創新、實踐創新、制度創新，推動社會治理取得重大成就。要深入貫徹習近平總書記關於社會治理的重要論述，正確處理德治和法治、維權和維穩、懲治和預防的關係，提升社會治理現代化水平。要加強黨對社會治理的全面領導，把黨的領導優勢轉化為社會治理效能。要踐行新時代黨的群眾路線，更好回應群眾關切、維護群眾利益。要堅持和發展新時代“楓橋經驗”，深化綜治中心規範化建設和信訪工作法治化，加強各類社會群體服務管理，提高社會治理法治化水平。



中共中央政治局委員、全國政協副主席石泰峰主持上午的會議。全國政協副主席胡春華、周強、梁振英、咸輝、王東峰、蔣作君、何報翔、朱永新出席會議。中共中央、國務院有關部門和單位負責同志到會聽取意見和建議，同政協委員協商交流。