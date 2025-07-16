上合組織天津峰會將於8月31日起舉辦

中評社北京7月16日電／據新華社報導，7月15日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在同上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫共同會見記者時宣布，經成員國商定，上合組織峰會將於8月31日至9月1日在天津舉辦，這是中方主席國工作的重中之重。屆時20多個國家領導人和10個國際組織負責人將出席峰會相關活動。



王毅表示，天津峰會將成為上合組織發展史上規模最大的一屆峰會。相信在各方共同努力下，天津峰會必將成為團結、友好、成果豐碩的盛會，上合組織必將進入更加團結、更重協作、更富活力、更有作為的高質量發展新階段。