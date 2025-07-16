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王毅會見哈薩克斯坦副總理兼外長努爾特列烏
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2025-07-16 10:54:55
中評社北京7月16日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅15日在天津會見哈薩克斯坦副總理兼外長努爾特列烏。
王毅說，在兩國元首親自擘畫下，中哈關係正處於歷史最好時期。中方願同哈方一道，堅定相互支持，夯實政治互信，打造更多合作新亮點。中方期待同哈方等成員國共同努力，推動天津峰會取得圓滿成功，為上合組織未來發展作出規劃。
努爾特列烏表示哈方完全支持中方所提各項合作倡議，願為天津峰會順利舉行作出積極貢獻。哈方願同中方落實好兩國元首共識，籌備好高層交往，深化互利合作，密切人文交流。
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