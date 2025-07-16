特朗普稱貝森特為美聯儲主席人選　再促減息

中評社香港7月16日電／外媒報導，美國總統特朗普表示，財長貝森特或成為取代美聯儲主席鮑威爾的候選人，但暗示這可能不會發生。



他在回應記者提名時表示，貝森特是個選項，且非常優秀，但他喜歡貝森特現在擔任財長的工作表現。



被問及是否能因美聯儲總部翻修費用超支而解僱鮑威爾時，特朗普表示認為應該可以。有費用超支事件已遭美國政府官員抨擊。另外，特朗普在美國公布上月通脹數據後在社交平台貼文，再度促請美聯儲減息3厘，又指這可節省1萬億美元聯邦政府開支。