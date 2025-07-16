山東奮力打造現代海洋經濟發展高地

在山東青島港件雜貨全流程自動化碼頭，無人車在運載貨物（2025年5月29日攝）。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月16日電／據新華網報導，7月1日，習近平總書記在中央財經委員會第六次會議上強調，推進中國式現代化必須推動海洋經濟高質量發展，走出一條具有中國特色的向海圖強之路。



擁有3500多公里海岸線、近16萬平方公里海域，依海而生的山東，聚焦做強做優做大海洋產業、強化海洋戰略科技力量、有序推進沿海港口群優化整合等重點領域，努力繪就“海上山東”新藍圖。



推動產業向中高端躍升



印有多國語言的數十種鱈魚食品陳列於排排冰櫃，條條鱈魚經過分揀、清洗、切割、調味等工序後成為速食產品準備出口，在榮成泰祥食品股份有限公司，“一條鱈魚的故事”成為公司近年做優海洋水產品加工業的發展縮影。



公司董事長馮喬說，過去鱈魚骨只能當作廢料處理，如今經過精深加工變成魚骨醬、高湯等10多種產品，產品附加值增加了10倍以上。



“2024年，山東省海洋生產總值18011.8億元，山東海洋漁業、海洋電力業、海洋交通運輸業等7個產業增加值位居全國第一。”山東省海洋局局長王仁堂說，近年來，錨定高端化、高效化、綠色化布局，運用大數據、智能製造等技術，山東海洋產業不斷向中高端躍升。



海洋船舶工業加快轉型——



作為漁業生產的直接載體，遠洋捕撈船是我國向海洋要食物、要蛋白的重要保障。在這一領域，南極磷蝦捕撈加工船的建造是打開海洋“蛋白質倉庫”的重要密碼。