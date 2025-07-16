特朗普宣布與印尼達貿易協議　關稅降至19%

中評社香港7月16日電／美國總統特朗普表示，他與印尼達成了協議，將對來自該國的商品徵收19%的關稅，而美國的出口將不會被徵稅。



彭博消息，“他們要付19%，而我們什麼都不用付，”特朗普周二在白宮對記者表示。“我們將獲得對印尼市場的全面准入。”



特朗普過去一周向多個貿易夥伴發出關稅信函，施壓這些國家在8月1日更高關稅生效前與美國達成協議。印尼曾被威脅徵收32%的關稅，如今成為首個在特朗普關稅信函中被點名後，通過談判成功降低關稅稅率的國家。



特朗普隨後在社交媒體上表示，印尼還同意購買150億美元的美國能源、45億美元的美國農產品和50架波音飛機，“其中許多是777機型”。



“如果有任何來自更高關稅國家的轉運，那麼該關稅將加到印尼支付的關稅上，”特朗普補充稱。



特朗普較早時候在社交媒體上宣布達成協議，但未提供細節。這位美國領導人表示，他直接與印尼總統Prabowo Subianto進行了溝通以敲定協議。



印尼經濟事務協調部的Susiwijono Moegiarso周二晚些時候在雅加達通過簡訊表示，印尼正在準備與美國的聯合聲明，其中將詳細介紹更多信息，包括非關稅措施和商業協議。



消息公佈後，波音股價一度上漲0.8%，美元上漲0.4%。標普500指數在稍早突破6300點後變化不大。