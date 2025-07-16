賴清德擬“過境”美國？國台辦答中評

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發佈會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京7月16日電（記者 海涵）報導指賴清德8月將“出訪”巴拉圭、危地馬拉、伯利茲，期間擬“過境”美國紐約、達拉斯。國台辦發言人陳斌華7月16日在例行新聞發布會上回答中評社記者提問時表示，堅決反對美國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，堅決反對賴清德以任何由頭、任何形式“過境”竄美。正告賴清德當局，“倚美謀獨”枉費心機、注定失敗。希望有關拉美和加勒比國家認清大勢，慎重處理涉台問題，早日加入中拉友好合作的大家庭。



香港中評社記者提問道，台媒報導，賴清德8月將“出訪”巴拉圭、危地馬拉、伯利茲，期間擬“過境”美國紐約、達拉斯。對此有何評論？



陳斌華表示，我們堅決反對美國與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，堅決反對賴清德以任何由頭、任何形式“過境”竄美。美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎之又慎處理台灣問題，不向“台獨”分裂勢力發出任何錯誤信號。正告賴清德當局，“倚美謀獨”枉費心機、注定失敗。



陳斌華指出，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則，為世界上絕大多數國家所堅持和恪守，是大義所在、人心所向、大勢所趨。希望有關拉美和加勒比國家認清大勢，慎重處理涉台問題，早日加入中拉友好合作的大家庭。

