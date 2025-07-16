台當局威脅恐嚇國民黨抗日老兵 國台辦：可恥

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京7月16日電（記者 海涵）對於國民黨抗日老兵將受邀參加紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年相關活動，陸委會稱相關人員參與此類活動若有妨害台灣尊嚴之行為，將剝奪退休給與。國台辦發言人陳斌華7月16日在例行新聞發布會上表示，抗日戰爭是一場全體中華兒女眾志成城、同仇敵愾、反抗日本軍國主義侵略的正義鬥爭。我們邀請國民黨老兵參加紀念活動，是對歷史事實的尊重，是對他們浴血奮戰、保家衛國功績的褒揚。民進黨當局不僅不舉辦抗戰紀念活動，還威脅恐嚇這些抗戰老兵，其心可誅，其行可恥，必將遭到廣大台灣同胞的堅決反對。



有記者提問：對於國民黨抗日老兵將受邀參加紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年相關活動，台防務部門負責人稱，大陸一貫通過“統戰伎倆與認知作戰”企圖分化台灣社會，台灣民眾與退役官兵“勿受誘惑”。陸委會稱，相關人員參與此類活動若有妨害台灣尊嚴之行為，將剝奪退休給與。發言人有何評論？



陳斌華：今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。中國人民抗日戰爭是正義戰勝邪惡、光明戰勝黑暗、進步戰勝反動的偉大戰爭，是世界反法西斯戰爭的重要組成部分。民進黨當局將紀念抗戰勝利誣稱為“統戰伎倆與認知作戰”，充分暴露其逆歷史潮流而動、反人類社會共同價值的醜惡面目。



抗日戰爭是一場全體中華兒女眾志成城、同仇敵愾、反抗日本軍國主義侵略的正義鬥爭。80多年前，中國共產黨領導開辟的敵後戰場和國民黨指揮的正面戰場協力合作，形成了共同抗擊日本侵略者的戰略局面。我們邀請國民黨老兵參加紀念活動，是對歷史事實的尊重，是對他們浴血奮戰、保家衛國功績的褒揚。民進黨當局不僅不舉辦抗戰紀念活動，還威脅恐嚇這些抗戰老兵，其心可誅，其行可恥，必將遭到廣大台灣同胞的堅決反對。



