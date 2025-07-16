台當局借新編教材播“獨” 國台辦：其心可誅

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京7月16日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華7月16日在例行新聞發布會上表示，民進黨當局罔顧事實，歪曲歷史，企圖借新編教材渲染所謂“大陸威脅”，煽動“反中抗中”，散播“台獨”主張，繼“台獨課綱”之後進一步毒害台灣青少年。其行可惡，其心可誅。我們對此予以強烈譴責。兩岸同屬一個中國，兩岸同胞都是中國人，萬里河山是兩岸中國人的共同家園。這是兩岸中國人的共同傳承與驕傲，不是民進黨當局胡編亂造什麼教材所能抹殺得了、詆毀得了的。



有記者提問：據報導，為因應所謂“大陸威脅”，台教育部門已完成13篇“識讀中國威脅”的教材，預計今年9月開學後陸續使用。陸委會要求編寫這些教材時要注意到“中國大陸人民也是中華民國國民”的說法已失效。對此有何評論？



陳斌華：民進黨當局罔顧事實，歪曲歷史，企圖借新編教材渲染所謂“大陸威脅”，煽動“反中抗中”，散播“台獨”主張，繼“台獨課綱”之後進一步毒害台灣青少年。其行可惡，其心可誅。我們對此予以強烈譴責。



兩岸同屬一個中國，兩岸同胞都是中國人，萬里河山是兩岸中國人的共同家園。在祖國大陸這片遼闊、美麗、富饒的土地上，有輝煌的中國歷史，有燦爛的中華文化，古聖先賢、諸子百家生活過，屈原、李白、杜甫、王維、白居易、蘇東坡吟唱過。這裡有萬里長城、九曲黃河、滾滾長江，這裡有鐵馬秋風塞北、杏花春雨江南，這裡有億萬勤勞勇敢的人民、有舉世公認的發展奇跡。這是兩岸中國人的共同傳承與驕傲，不是民進黨當局胡編亂造什麼教材所能抹殺得了、詆毀得了的。我們歡迎台灣同胞多來大陸走走看看，飽覽江山如此多嬌，體會身為堂堂正正中國人的自豪。

