國台辦介紹抗戰勝利和台光復80周年活動情況

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發佈會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京7月16日電（記者 海涵）今年是中國人民抗日戰爭勝利和台灣光復80周年，國台辦發言人陳斌華7月16日在例行新聞發布會上介紹了各地舉辦相關紀念活動的情況。



陳斌華表示，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。台灣光復是抗戰勝利的重要成果，是包括台灣同胞在內的全體中國人民前赴後繼、浴血奮戰鑄就的偉大勝利，值得兩岸同胞共同紀念。



陳斌華介紹，5月26日至30日，北京市台辦聯合黑龍江廣播電視台製作推出廣播劇《台北姑娘》。該劇以台灣光復後在陸台胞返鄉、台灣義勇隊在兩岸開展敵後工作為背景，展現台灣同胞對重回祖國懷抱的喜悅，再現兩岸同胞共禦外侮的歷史。7月2日，以“向海圖強·共守家園——紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年、台灣光復80周年”為主題的海峽論壇·兩岸船政文化交流活動在福州圓滿落幕。7月7日，電影衛星頻道節目製作中心、山西省文旅廳和海協會兩岸交流基金等有關方面共同舉辦“《黃河回響》——紀念抗戰勝利暨台灣光復80周年兩岸音樂會”，音樂會以實景演出、場景交織的藝術形式，展現兩岸同胞共同紀念抗戰勝利和台灣光復，追憶民族浴血榮光，謳歌全民抗戰歷程，頌揚偉大抗戰精神。



7月18日至25日，“共緬抗戰英烈 同溫中華文化——2025鄂台師生文史教學觀摩交流會”將在湖北舉行，兩岸百名師生將共同學習中華歷史、抗戰歷史，親身感受中華文化魅力和全民族抗戰精神。7月至8月，甘肅省台辦聯合西北師範大學將開展以“銘記抗戰歲月 共享民族復興”為主題的征文暨短視頻大賽活動。8月4日至30日，福建省福州市、三明市等地將舉辦紀念抗日戰爭勝利和台灣光復80周年兩岸青年合唱快閃紀實、兩岸將軍書法作品館藏展、兩岸抗戰主題展等活動。



