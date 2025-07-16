民進黨當局稱大陸app風險極高？國台辦回應

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京7月16日電（記者 海涵）民進黨當局稱，小紅書、微博、抖音、微信、百度雲盤等5款大陸應用程序“資安風險極高”。國台辦發言人陳斌華7月16日在例行新聞發布會上表示，民進黨當局的借口是所謂“資安”，暴露的是他們內心的“不安”。他們害怕台灣民眾通過各種方式瞭解大陸的真實情況，害怕自己費盡心機構建的“信息繭房”被打破，害怕兩岸同胞借由信息互通增進瞭解、走近走親。民進黨當局草木皆兵，濫權妄為，倒行逆施，必遭民意反對。



有記者提問：民進黨當局稱，小紅書、微博、抖音、微信、百度雲盤等5款大陸應用程序“資安風險極高”，提示民眾不要下載使用，並要求相關公職人員全部删除。對此有何評論？



陳斌華：這些大陸應用軟件為何深受台灣民眾特別是青年的喜愛？是因為它們能讓台灣民眾獲取信息更高效，享受生活服務更方便、體驗社交分享更有趣。民進黨當局的借口是所謂“資安”，暴露的是他們內心的“不安”。他們害怕台灣民眾通過各種方式瞭解大陸的真實情況，害怕自己費盡心機構建的“信息繭房”被打破，害怕兩岸同胞借由信息互通增進瞭解、走近走親。民進黨當局草木皆兵，濫權妄為，倒行逆施，必遭民意反對。



