國台辦介紹7月至8月兩岸青年交流活動情況

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京7月16日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華7月16日在例行新聞發布會上介紹了7月至8月兩岸青年交流活動情況。陳斌華表示，隨著暑期的到來，兩岸青年交流的熱度像盛夏的溫度一樣高漲，一系列兩岸青年交流活動陸續舉辦，為台灣青年來大陸參訪交流、學習實習、就業創業提供平台，為兩岸青年交流交往交心、走近走親創造條件。



陳斌華說，7月初以來，兩岸青年峰會、海峽兩岸青年發展論壇、全國台聯台胞台青千人夏令營開營式、陝台文化交流周、海峽兩岸（鄂台）青年荊楚行、魯台青年文化交流季、台灣青年天府行、“愛北京 愛台灣”系列征文征集頒獎活動、2025“WAY！來深圳”台灣青年深圳實習活動、2025海峽兩岸少數民族交流活動等兩岸青年朋友喜聞樂見的交流活動紛紛開展，兩岸青年積極響應，踴躍參與。



接下來，海峽兩岸青年文化月、“築夢珠江·廣州台灣交流季”、“築夢珠江·展翅飛翔——2025年台灣大學生廣州實習體驗活動”、龍岩第三屆“五洲客家音”文化交流會、海峽兩岸（連城）青少年棒球文化節等一系列兩岸青年交流活動即將在江蘇、廣東、福建等地陸續登場。我們誠摯邀請台灣青年尤其是從來沒有到過大陸的台青朋友來大陸走一走、看一看，歡迎更多台灣青年參與兩岸交流合作、融合發展，與大陸青年交友交心、攜手前行，為推動兩岸關係和平發展、融合發展不斷匯聚青春力量。

