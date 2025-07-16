賴清德“十講”是否已突破紅線？國台辦回應

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京7月16日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華7月16日在例行新聞發布會上表示，賴清德所謂“團結十講”充斥著謊言與欺騙、敵意與挑釁，刻意扭曲、割裂歷史，七拼八凑、大肆兜售“台獨”分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，可謂錯漏百出的“台獨”歪理邪說大雜燴和在島內蠱惑人心的“台獨”社會動員，充分表明其“台獨”本性冥頑不化，充分證明其是不折不扣的“和平破壞者”、徹頭徹尾的“戰爭販賣者”、名副其實的“麻煩製造者”。陳斌華表示，任何分裂祖國的勢力和行徑，必將遭到全中國人民的迎頭痛擊！



有記者提問：賴清德所謂“團結十講”在島內引發強烈爭議和反對、批評，國台辦發言人對其每講都進行批駁。請問賴清德的講話是否已經突破紅線？大陸方面如何反制？



陳斌華：賴清德所謂“團結十講”充斥著謊言與欺騙、敵意與挑釁，刻意扭曲、割裂歷史，七拼八凑、大肆兜售“台獨”分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，可謂錯漏百出的“台獨”歪理邪說大雜燴和在島內蠱惑人心的“台獨”社會動員，充分表明其“台獨”本性冥頑不化，充分證明其是不折不扣的“和平破壞者”、徹頭徹尾的“戰爭販賣者”、名副其實的“麻煩製造者”。



當前台海局勢緊張動蕩的根源是民進黨當局和賴清德頑固堅持“台獨”立場、不斷進行謀“獨”挑釁，在“台獨”分裂的邪路上一條道走到黑。台灣是中國神聖領土不可分割的一部分，我們決不允許“台獨”分裂勢力以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去。任何分裂祖國的勢力和行徑，必將遭到全中國人民的迎頭痛擊！

