國台辦：民進黨當局刻意針對陸配是與民為敵

國台辦發言人陳斌華主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京7月16日電（記者 海涵）國台辦發言人陳斌華7月16日在例行新聞發布會上表示，民進黨當局刻意針對在台定居落戶多年、甚至20多年的陸配，在早已超過追訴期的情況下，限期要求他們補繳所謂“喪失原籍證明”，是典型的違法濫權、與民為敵行為。民進黨當局區別對待、蓄意打壓，再次暴露其“台獨”本性，表明其口中的“民主”、“人權”都是騙人的鬼話。陳斌華表示，祖國大陸是廣大陸配的娘家。我們十分關心陸配群體在島內的生活和處境。對於迫害大陸配偶的“台獨”打手幫凶，我們絕不輕饒，將依法追責，嚴懲不貸。



有記者提問：民進黨當局要求1.2萬名大陸配偶6月30日前補繳所謂“喪失原籍證明”。據報導，目前仍有數千名大陸配偶尚未繳納證明，擔憂失去台灣身份。對此有何評論？



陳斌華：民進黨當局刻意針對在台定居落戶多年、甚至20多年的陸配，在早已超過追訴期的情況下，限期要求他們補繳所謂“喪失原籍證明”，是典型的違法濫權、與民為敵行為，已遭到島內輿論和台灣社會的抨擊和反對。



廣大在台定居落戶的陸配群體已是台灣社會的重要成員，是台灣同胞的親人、家人，也在不同崗位上為台灣經濟社會發展作出貢獻。民進黨當局區別對待、蓄意打壓，再次暴露其“台獨”本性，表明其口中的“民主”、“人權”都是騙人的鬼話。



祖國大陸是廣大陸配的娘家。我們十分關心陸配群體在島內的生活和處境，風雨來時，於情於理都要為他們遮風擋雨。對於迫害大陸配偶的“台獨”打手幫凶，我們絕不輕饒，將依法追責，嚴懲不貸。

